Al Sacro Cuore il concerto per due parroci

Musica sacra per organo anche nella chiesa dei Ciliani di via Ofanto con "Un concerto per due Parroci", il simbolico titolo che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha voluto dare al concerto in programma giovedì 30 novembre alle 21.

La serata è stata organizzata, sotto la direzione del maestro Sauro Lombardi, per esprimere tutta la gratitudine della comunità parrocchiale a monsignor Vittorio Aiazzi, primo e storico parroco, che ha guidato la parrocchia dal 1959 fino allo scorso settembre, e che negli anni Ottanta del secolo scorso volle l’organo a trasmissione meccanica della chiesa che fu realizzato dalla ditta Tamburini di Cremona, con due tastiere e una pedaliera. Il concerto sarà anche l’occasione per dare un caloroso benvenuto al nuovo parroco, padre Attilio Rossi, ed ai suoi confratelli, padre Filippo e padre Giacomo, della Società del Verbo Divino. All’organo meccanico siederà il maestro Francesco Tasini, organista di fama, già docente nei conservatori di Parma e di Ferrara, che vanta molte pubblicazioni scientifiche e incisioni di alto valore, ed è anche componente della commissione diocesana per gli organi. Francesco Tasini è un grande organista e si cimenterà in un affascinante e impegnativo percorso dedicato a Bach: Preludio e Fuga in Do maggiore BWV 547, Preludi ai Corali e Passacaglia et Thema fugatum in do minore BWV 582.