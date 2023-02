Al Politeama c’è Eugenio Finardi Con le emozioni di Euphonia Suite

Torna la musica d’autore al Politeama con Euphonia suite, l’atteso concerto di Eugenio Finardi. L’appuntamento è per domenica alle 21 e ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone. Euphonia è una suite che incorpora i brani in un flusso ininterrotto, ma è un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’armonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità. Il progetto è frutto dell’intesa con due straordinari musicisti, ovvero Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sax, creando con sapienza armonica congiunzioni sorprendenti.

Il "flusso" si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Battiato a Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva. "La vita è l’arte dell’incontro, dice Vinicius de Moraes e per i musicisti questo è ancora più vero perché la musica è un linguaggio universale che non necessita di traduzioni, ma di cui ognuno ha un proprio personalissimo accento – sono le parole di Finardi –. Ecco, quando Raffaele Casarano, Mirko Signorile e io ci incontriamo attorno ad un pianoforte si crea un lessico particolarissimo ed intrigante". Quello di domenica sarà un concerto di grande energia, ma anche di grande delicatezza e verità emotiva. Eugenio Finardi (Milano 1952) è cantante e musicista, autore e compositore italiano tra i più noti. Basta dire che iniziò la sua carriera negli anni ’70 collaborando con i maggiori protagonisti della scena artistica milanese, da Demetrio Stratos a Fabrizio De André, in un humus culturale che comprendeva artisti come Battiato, Battisti, Pfm, Carmelo Bene, Mogol, Gianni Sassi, Dario Fo, Claudio Rocchi, Camerini (la lista sarebbe lunga). Da ormai vent’anni ha lasciato il mondo della "musica leggera" per dedicarsi ai più svariati progetti speciali, seguendo la sua insaziabile curiosità musicale.

Raffaele Casarano, sassofonista leccese classe ’81, ha collaborato con Paolo Fresu, Giuliano Sangiorgi e i Negramaro, Buena Vista Social Club, Sting, Noa, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia, Daniele Silvestri, Paola Turci, Piero Pelù, Peppe Servillo, Fabrizio Bosso e molti altri. Mirko Signorile, barese classe ’74 è tra i più noti pianisti jazz italiani, nonché l’autore di varie colonne sonore.