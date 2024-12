Al Politeama c’è A Christmas Carol

Da ricordare stasera alle 21 al Politeama A Christmas Carol, il musical con Roberto Ciufoli (foto) nel ruolo di Ebenezer Scrooge, il celebre personaggio nato dalla penna di Charles Dickens. Catapultato nella piazza di una cittadina londinese di metà Ottocento, il pubblico assaporerà l’atmosfera di una storia senza tempo che dà speranza e insegna l’importanza della condivisione, complici le stupende melodie di Alan Menken, vincitore di ben otto premi Oscar con le colonne sonore di capolavori quali Aladdin, La Sirenetta e La Bella e la Bestia.

La trama è nota. È la vigilia di Natale e nella Londra del 1843 tutti si accingono a festeggiare la ricorrenza. Solo il vecchio usuraio Scrooge mal sopporta questa festività: durante la cena riceve la visita dello spirito di Marley, il vecchio socio morto sette anni prima proprio la notte della vigilia di Natale, avvolto da pesanti catene che sono conseguenza dell’avidità e dell’egoismo perpetrati mentre era in vita. Scrooge, spaventato, chiede al vecchio socio come poter evitare la stessa sorte e Marley gli rivela di essere ancora in tempo per cambiare il suo destino. Prima di congedarsi, gli annuncia l’immediata visita di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro.

Sono previsi sconti per gli spettatori under 14. Biglietti in teatro o circuiti Ticketone e Boxoffice.