Al Pecci di scena "Top 5". I migliori film del 2023

Inizia stasera "Top 5", la rassegna cinematografica del Centro Pecci sui migliori film dell’anno. Ogni film offre uno sguardo unico sulla cinematografia contemporanea, abbracciando temi universali e stili diversi. I primi quattro film sono stati selezionati dal curatore cinema, Luca Barni, il quinto dal pubblico, con i voti sui canali social del Pecci. Si parte con Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, con Colin Farrell, Brendan Gleeson e Kerry Condon, in programma stasera alle 21.15, domani alle 19 e sabato alle 17.20, sempre in versione originale con i sottotitoli. Irlanda, 1923. Mentre sul continente infuria la guerra civile, sull’immaginaria isola di Inisherin, due amici di una vita si trovano in una situazione di stallo quando uno interrompe bruscamente la loro relazione, con conseguenze allarmanti per entrambi. Da non perdere. Il secondo film è As Bestas di Rodrigo Sorogoyen, con Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera, Diego Anido, Machi Salgado, con prima proiezione giovedì prossimo 4 gennaio alle 21.15 in lingua originale. In un villaggio rurale in Spagna una coppia di francesi decide di riattare dei ruderi con la prospettiva di realizzare un agriturismo. La popolazione locale però non vede di buon occhio la loro presenza. In particolare due fratelli, proprietari di una piccola fattoria confinante con la loro, non sopportano il fatto che i due non votino a favore dell’installazione di impianti eolici nell’area circostante. Le irrisioni prima e le minacce esplicite poi si fanno sempre più temibili. Il terzo film è italiano: La Chimera di Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini. Primo spettacolo giovedì 11 gennaio alle 21.15. Ambientato negli anni Ottanta, nel mondo clandestino dei tombaroli, il film racconta la storia di un giovane archeologo inglese coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici.

Quarto film sarà "Pacifiction. Un mondo sommerso" di Albert Serra, con Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini. Prima proiezione giovedì 18 gennaio, sempre alle 21.15 in versione originale. Tahiti, Polinesia francese. L’Alto Commissario della Repubblica De Roller misura il polso di una popolazione locale la cui collera può manifestarsi in qualsiasi momento. Soprattutto da quando si comincia a temere una ripresa dei test nucleari francesi. Infine, giovedì 25 gennaio alle 21.15 il film più votato dal pubblico, che sarà una sorpresa.