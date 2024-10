Al Pecci c’è Piano Festival. L’arte in dialogo con le note. Per immaginare il suono

Prima edizione del Centro Pecci Piano Festival, un’iniziativa che pone al centro il dialogo tra la musica e l’arte visiva. Da domenica al 1° dicembre tre recital pianistici offriranno una nuova esperienza di fruizione delle opere d’arte all’interno delle sale della mostra permanente Eccentrica. Le Collezioni del Pecci. Curato dai pianisti Giovanni Nesi ed Edoardo Turbil, il festival unisce due linguaggi artistici in un percorso suggestivo dove il suono e le immagini si fondono per svelare emozioni e riflessioni sulla condizione umana. Entrambi i direttori artistici, oltre ad essere rinomati interpreti, si impegnano nel creare un progetto innovativo che mira a trasformare l’esperienza museale in un viaggio attraverso la musica e l’arte contemporanea. Il concerto inaugurale, domani alle 11, dal titolo Immaginare il suono vedrà protagonista Maurizio Baglini (foto), pianista di fama internazionale, che presenterà un programma di eccezionale impatto emotivo. La sua esecuzione comprenderà le musiche di Chopin, la virtuosistica parafrasi sul Guglielmo Tell di Rossini scritta da Liszt, e i celebri Quadri di un’esposizione di Musorgskij. Quest’ultimo brano, ispirato da una mostra d’arte, rappresenta un’allegoria perfetta del festival, invitando il pubblico a una “passeggiata” musicale non solo tra le sale del museo, ma anche all’interno del viaggio sonoro che questo festival propone. Pianista visionario, con il gusto per le sfide musicali, Maurizio Baglini ha un’intensa carriera concertistica. Vincitore a 24 anni del World Music Piano Master di Montecarlo, si esibisce regolarmente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli, alla Salle Gaveau di Parigi, al Kennedy Center di Washington ed è ospite di prestigiosi festival sia in Italia che all’estero.

Il prossimo appuntamento con la musica al Pecci sarà domenica 17 novembre con Andrea Bacchetti che in Da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in TV, eseguirà brani di Bach, Cimarosa, Scarlatti, Mozart, Schubert, Liszt, Debussy e altri. Chiude la rassegna domenica 1 dicembre Sandro De Palma con Emozioni Sonore e musiche di Schubert, Beethoven e Chopin. Biglietti a 15 euro, comprensivi dell’ingresso al museo, e acquistabili direttamente al Pecci.