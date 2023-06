Al nido gratis Le modalità per accedere

Asili nido gratuiti, ecco come le famiglie potranno accedere al servizio. Il Comune di Carmignano ha aderito al progetto regionale "Nidi Gratis", introdotto grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo.

Possono aderire i servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati e le famiglie potranno beneficiare dei contributi regionali previsti. La misura "nidi gratis" si rivolge ai nuclei familiari con Isee fino a 35.000 euro e le mensilità coperte sono quelle da settembre 2023 a luglio 2024.

Per l’ammissione i bambini devono essere residenti in Toscana e iscritti ad un nido. Lo sconto verrà applicato sulle tariffe e sulle rette per l’importo che eccede la quota rimborsabile dall’Inps fino ad un massimo di 800 euro. L’importo massimo riconoscibile come "sconto per la frequenza" per ciascun bambino e bambina ammonta a un massimo di 527,27 per ciascuna mensilità, per un massimo di 11 mensilità.

Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno esclusivamente via web mediante l’accesso al sito www.regione.toscana.itnidigratis nella sezione "Guida per le famiglie".

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell’arco del mese o qualora il minore dovesse frequentarne un numero inferiore nell’arco del mese purché ciò sia dovuto a uno stato di malattia certificato dal medico. Per avere altre informazioni si può scrivere una e-mail a: [email protected]

M.S.Q.