Al Museo la nuova biblioteca d’arte. Oltre mille volumi da consultare

Una buona notizia per Palazzo Pretorio c’è. A partire da ottobre il Museo metterà a disposizione per la consultazione oltre mille volumi che riguardano l’arte ed il territorio pratese, ma non solo: saranno disponibili cataloghi di mostre e di musei, pubblicazioni relative alla storia di Prato e di altre città della Toscana, monografie su artisti, saranno consultabili in una sala al primo piano. L’accesso potrà avvenire in orario di apertura del museo e previo appuntamento da concordare scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. L’apertura di questo nuovo spazio si inserisce nel solco dell’attività che il Museo di Palazzo Pretorio ha intrapreso in questi ultimi anni, ovvero quella di rendere l’istituzione culturale della città sempre più accessibile, con un numero maggiore di servizi a disposizione del pubblico – in questo caso prevalentemente di ricercatori o cultori della materia, ma anhe di semplici appassionri d’arte. Non solo. Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Lazzerini, il materiale librario sarà consultabile attraverso il catalogo provinciale on line – catalogoprovinciale.prato.it – e attraverso il catalogo di Sbn, Servizio bibliotecario nazionale –, opac.sbn.it. Si tratta quindi di un’opportunità in più per conoscere la bellezza del nostro patrimonio artistico.