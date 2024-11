Al Met da stasera gli Animali Selvatici

Da questa sera a domenica al Teatro Metastasio arriva Animali selvatici, un progetto di Paola Rota coprodotto dal Teatro Metastasio di Prato insieme a TPE Teatro Piemonte Europa (spettacoli nei feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Scritto da Alessandro Paschitto pensando a L’anitra selvatica di Henrik Ibsen, con questo lavoro la regista Paola Rota declina nel tempo presente il sacrificio di una bambina che nulla ha insegnato agli adulti. La storia racconta ciò che accade a una famiglia quando risale a galla una verità pericolosa, una verità sepolta nel passato che minaccia il presente di quattro personaggi: un padre forse ignaro, una madre che sa, una figlia che vorrebbe sapere ma rimane all’oscuro fino alla cecità e un vecchio amico che fa ritorno dopo molto tempo e che sospetta. Tutti si muovono nell’interno di una casa e alimentano le loro pulsioni, le micro aggressioni quotidiane, la complessità e l’ambivalenza dei gesti familiari, il contagio della violenza, mentre la verità non detta resta tale e cresce, aleggia come uno spettro. E’ uno spettacolo che racconta come il nostro rapporto con la verità riveli in modo immediato la nostra natura profonda. Una natura meno addomesticata, più segreta, selvatica, di quanto crederemmo. Costo dei biglietti da 12 a 28 euro.