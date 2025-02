Al Garibaldi si ride con Pettinato

Domani sera alle 21 al Garibaldi Milleventi andrà in scena "Vivo (s)Pettinato", il primo spettacolo dal vivo di Vittorio Pettinato (nella foto), un giovane comico che spopola sui social con imitazioni, parodie e sketch con protagonisti diversi personaggi, tra i quali Cesare Cremonini, Paolo Crepet, Max Mariola e Umberto Galimberti. Nel monologo di domani sera il giovane sex symbol pavese (South Lombardy), di origini calabresi (South Italy), racconterà i suoi ventisette anni di vita caratterizzati dalla presenza costante e ingombrante di aneddoti e personaggi. Una vita spesa nella ricerca continua di un equilibrio, di un ordine (soprattutto della sua chioma). "Un viaggio in questo quarto di secolo costellato da eventi ed episodi da rivivere insieme", spiega. Pettinato vive a Pavia, ma è di origini calabresi. "Mi sono innamora presto del magico mondo del teatro – racconta –. Tutto è nato dall’imitazione di mio papà fatta alle scuole elementari con i miei amici che facevano i chierichetti. Da quel momento in poi la mia più grande passione diventa far ridere la gente". Il giovane comico fa lo speaker radiofonico, il vocalist e adesso porta in giro per l’Italia con successo il suo "Vivo (s)Pettinato". Ci sono ancora biglietti disponibili e si possono acquistare sul sito del Garibaldo Milleventi, da 15 a 20 euro.