Al Fabbretti la Genesi del rigenero

Al Teatro Fabbretti torna in scena la storia dei cenciaioli. A raccontarla Giuseppe Allocca (foto) con la Genesi del Rigenero, il suo primo monologo, premiato lo scorso luglio al Roma Fringe Festival, sarà in scena domani e sabato alle 21. Biglietti su www.artigianoteatrante.it o alla biglietteria del teatro di via delle Gardenie. Saranno le ultime esibizioni prima della partenza per gli Usa, dove Allocca si esibirà - sempre con la Genesi del Rigenero in occasione del Festival del Teatro Italiano di New York, in programma dal 29 aprile al 13 maggio. L’artigiano teatrante (come ama definirsi Giuseppe, essendo anche fondatore - assieme alla sorella - dell’attività di rigenerazione di accessori di maglieria, Lo Fo Io) partirà il 28 aprile, accompagnato dalla regista Roberta Provenzani, e due giorni più tardi debutterà a Staten Island. Il 5 maggio la tappa nel Queens e il 10 maggio andrà in scena a Manhattan. "L’emozione sarà tanta, sono onorato di poter vivere un’esperienza simile - racconta Allocca - Saranno presenti tanti addetti ai lavori e poi chissà, da cosa nasce cosa... Se mi sentirò un po’ ambasciatore di Prato nel mondo? Mi piace pensarlo. Naturalmente mi impegnerò per far conoscere la nostra città. Magari qualche americano, intenzionato a fare un giro in Italia, sarà incuriosito dopo il mio spettacolo e si convincerà a passare anche da queste parti".

Fr. Bo.