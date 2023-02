Al cinema il "settimo sigillo" di Jamax

Per la seconda volta dopo quanto accaduto lo scorso anno con "Uno strano weekend al mare", Fabio Giuliani (foto) realizza la canzone ufficiale di un film del regista fiorentino Alessandro Ingrà, al cinema da ieri con "Sbagliando s’impara". La nuova fatica dell’artista pratese, disponibile nei principali store, racconta la voglia di riscatto di un ragazzino nato e cresciuto nelle difficoltà di una società devota al bullismo, oltre all’importanza di essere felici e di non mollare mai nell’inseguire i propri sogni. L’inedito in questione rappresenta la settima colonna sonora firmata da Jamax. In passato si ricordano soprattutto quelle di "Non ci resta che ridere" di Alessandro Paci e "Dio è in pausa pranzo" di Michele Coppini. Protagonista lo scorso 8 febbraio sul palco del Garibaldi con lo spettacolo "Tutta colpa di Cecco" in omaggio a Francesco Nuti, Giuliani a fine 2021 (e dopo l’esperienza con il gruppo "The Jek") ha iniziato a lavorare al suo primo album da solista, con la produzione di Stefano Simmaco (vincitore di "Bravo Bravissimo" e "Forte Forte Forte") e Pio Stefanini. Nel frattempo è stato selezionato per le semifinali di Sanremo Rock.

F.B.