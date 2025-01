Aiuto ai cittadini. Gli sportelli nei circoli

Gli sportelli dal basso per dare sostegno concreto ai cittadini. Nascono nei circoli: Arci e Mcl.

Un aiuto concreto per chi ha bisogno di un supporto psicologico al circolo Orsetti dove dal 18 gennaio prenderà il via un servizio di assistenza: lo sportello interamente gratuito è messo a disposizione dal circolo che ha partecipato ad un bando Cesvot. Il progetto è stato finanziato ed è pronto a partire. Dieci le persone che potranno partecipare e che avranno a disposizione tre sedute con psicologi e psicoterapeuti con i quali saranno organizzati incontri individuali. Il servizio è aperto a tutti ed è del tutto gratuito. Da alcune settimane a Cafaggio, al circolo Mcl, un altro aiuto per districarsi nei meandri delle prenotazioni sanitarie.