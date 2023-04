Aggressione a Prato, marito e moglie accoltellati nel loro ristorante: l’uomo è grave

Prato, 16 aprile 2023 – E’ ricoverato in prognosi riservata un quarantenne di origine cinese accoltellato sabato sera da almeno cinque connazionali. Anche sua moglie è stata ferita, per fortuna in modo lieve. E’ successo tutto all’interno del loro ristorante al Macrolotto Uno, intorno all'una, in via Gora del Pero. L’uomo nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri. Ad agire, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori dell'Arma, un gruppo di almeno cinque persone, anche loro di nazionalità cinese.

Secondo gli inquirenti l’aggressione potrebbe essere legata a dissidi fra le vittime e gli aggressori ma non si escludono altre piste.