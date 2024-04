Aggredisce due uomini a colpi di mannaia, poi fugge sui tetti. Arrestata 44enne

Prato, 6 aprile 2024 – Ha aggredito due uomini con una mannaia da cucina. La donna, 44 anni di nazionalità cinese, ha poi tentato la fuga sui tetti. E’ accaduto nella tarda serata del primo aprile in un’abitazione in via Trento a Prato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Prato, con il supporto dei militari della squadra della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione 'Toscana' di Firenze, sono intervenuti nell’appartamento dove era stata segnalata una lite sfociata nel sangue. Per cause non rese note, la 44enne cinese ha impugnato la mannaia da cucina e ha cominciato a colpire i due connazionali: a uno di loro ha inferto gravi lesioni e sfregi permanenti sul volto. L'uomo è stato portato al pronto soccorso in ospedale dove per le ferite è stato emessa una prognosi di 15 giorni salvo complicazioni.

Dopo aver brandito la mannaia, la donna è scappata di corsa dall'abitazione e si è data alla fuga attraverso i tetti delle case vicine. La 44enne è stata poi raggiunta e bloccata dai carabinieri. A dare l'allarme 112 è stato il 62enne cinese gravemente ferito. L'arrestata è stata trasferita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il gip del Tribunale di Prato ha convalidato venerdì 5 aprile l'arresto, derubricando il reato da tentato omicidio in lesioni gravissime.