Aggredito in pieno centro Usa spray per difendersi "Il Serraglio è pericoloso"

Aggredito in pieno centro, alle 4 di pomeriggio da un senzatetto che gli ha scagliato contro alcuni borsoni. E’ accaduto ieri in via Magnolfi, sotto gli occhi dei passanti. Vittima un noto professionista che abita in centro e che a quell’ora stava andando a prendere l’auto nel parcheggio sotto la stazione del Serraglio. Per fortuna, l’uomo ha reagito e si è difeso spruzzando al suo aggressore lo spray al peperoncino che tiene sempre in tasca per precauzione.

"Mio marito stava camminando con il cane in via Magnolfi per raggiungere il parcheggio del Serraglio – racconta la moglie, anche lei nota professionista che preferisce mantenere l’anonimato per paura – Stava portando il cane dal veterinario, fra l’altro un Dobermann, quando è stato avvicinato da un senzatetto che di solito dorme alla stazione del Serraglio e che il giorno bivacca accanto al bar delle Logge in piazza del Comune. Quest’uomo si è avvicinato a mio marito e dopo avergli detto qualcosa gli ha scagliato addosso uno dei borsoni che aveva con sé. Mio marito si è spaventato e ha tirato fuori dalla tasca della giacca lo spray al peperoncino e glielo ha spruzzato addosso. Poi ha chiamato la polizia. Questa zona è davvero brutta e adesso abbiamo paura. Mio marito tiene la macchina al Serraglio e quando ritorna la sera sono sempre preoccupata".

La moglie ha già preso contatti con la polizia e lunedì, insieme al marito, si recherà in Questura per sporgere querela. "Mio marito conosce quel senzatetto perché qualche volta gli ha dato degli spicciolo – aggiunge – Non so cosa gli sia preso ieri. Comunque, tutta la zona è frequentata male. Vediamo la gente che si scambia la droga. E’ pieno di tossici e sbandati. Era chiaro che prima o poi accadesse qualcosa del genere. Non basta neppure il cane a fare da deterrente". Per fortuna, il marito della signora non ha riportato conseguenze ma lo spavento è stato forte.

"Mi hanno raccontato che quello stesso senzatetto ha aggredito un operatore ecologico che gli aveva chiesto di spostarsi per spazzare la strada – conclude la professionista – Se questa persona è pericolosa forse sarebbe il caso di fargli un trattamento sanitario obbligatorio. Ho anche scritto al sindaco per informarlo di quanto è accaduto. Non si vive più tranquilli in centro, così non è possibile andare avanti. Mio marito tiene lo spray in tasca proprio per paura che succedano cose del genere, soprattutto la sera quando deve lasciare la macchina al parcheggio del Serraglio".

Laura Natoli