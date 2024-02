Aggredisce poliziotti: arrestato

Controlli a tappeto contro la criminalità. La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di repressione dei reati sviluppata per dare una pronta risposta all’esigenza di legalità proveniente dalla città, ha portata avanti un’articolata attività che ha consentito, tra l’altro, di arrestare in flagranza di reato un uomo e denunciare in stato di libertà di sette persone.

Nello specifico nella notte di martedì una pattuglia della squadra Volante mentre percorreva via Strozzi veniva fermata da un uomo che brandiva un ombrello con punta di ferro. L’uomo ha iniziato improvvisamente a minacciare e ad insultare gli agenti senza alcun apparente motivo, scagliandosi poi sulla vettura di servizio con calci e pugni. Non contento ha poi aggredito gli agenti, con l’ombrello; durante le concitate fasi, nel tentativo di interrompere l’aggressione, gli operatori erano costretti ad utilizzare come strumento di autodifesa e di dissuasione, lo spray al peperoncino’. L’uomo, un ventottenne di nazionalità pakistana, con precedenti do polizia è stato arrestato per resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’agente di polizia rimasta contusa durante l’aggressione, ha riportato una prognosi di tre giorni. Sempre martedì le Volanti della Questura hanno effettuato un controllo in un garage di un condominio di via Giacomo Puccini all’interno del quale sono stati rintracciati sei extracomunitari di nazionalità marocchina e nigeriana, estranei al contesto abitativo, tutti con precedenti per stupefacenti. I fermati, sono stati denunciati per invasione di edifici e messi a disposizione dell’ufficio immigrazione . Durante i controlli sono state identificate 95 persone e controllati 25 mezzi.