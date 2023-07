Agevolazioni a Prato: Mensa, Nidi e Scuolabus

Le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di mensa, trasporto scolastico e i nidi comunali possono richiedere al Comune un’agevolazione tariffaria a copertura parziale della tariffa. Per l’anno scolastico 20232024 la richiesta di agevolazione è unica. Per fare domanda è necessario essere in possesso di un’attestazione Isee in corso di validità; per mensa eo trasporto scolastico avere un valore Isee inferiore a € 37mila euro; per i nidi comunali avere un valore Isee inferiore a 35mila euro. Per l’agevolazione degli iscritti ai nidi comunali bisogna essere residenti nel Comune di Prato o aver presentato richiesta per diventare residenti entro il 31 agosto 2023. Gli utenti interessati all’ottenimento dell’agevolazione tariffaria, possono fare domanda fino al 30 giugno 2024 Le informazioni sul sito del Comune.