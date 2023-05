Aerei militari, ecco perché sorvolano Prato

Prato, 4 maggio 2023 – Intorno a mezzogiorno i ripetuti sorvoli da parte di due aerei militari hanno fatto volgere lo sguardo al cielo sopra Prato, anche per il forte rumore che si è percepito a terra.

Per fortuna non si tratta di manovre preoccupanti, ma di una semplice prova in vista della cerimonia di giuramento che si venerdì 5 maggio a mezzogiorno in piazza della Signoria, protagonisti gli allievi del corso “Ursa” della scuola militare aeronautica Douhet di Firenze.

In vista del sorvolo di domani, oggi i due aerei hanno effettuato i sorvoli di prova.