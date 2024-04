"Addio dottore". Vernio piange. Aldo Fani

E’ stato il medico di famiglia per generazioni di valbisentini. Vernio piange il dottor Aldo Fani morto ieri all’età di 69 anni. Ha esercitato la professione medica per quaranta anni ed è stato anche il responsabile dei medici di famiglia per la Valbisenzio e coordinatore clinico della Casa della salute.

Proprio per questo ruolo lo ricorda con affetto l’attuale sindaco di Vernio, Giovanni Morganti: "Fani è stato una figura importante per la sanità del territorio, con lui ho collaborato sia per l’organizzazione della Casa della salute, ma anche durante il periodo del Covid dove il rapporto fra medici e amministrazione pubblica è stato fondamentale".

Commossa l’onorevole Erica Mazzetti ha detto: "È un giorno triste per Vernio. Ci ha lasciato il nostro dottor Aldo Fani: un vero medico, animato dalla passione e dall’attenzione all’altro, vicino alla sua comunità sempre e sempre disponibile. Mi stringo alla famiglia Fani-Gualtieri in questo momento di dolore". Anche i tre candidati a sindaco del Comune di Vernio alle prossime elezioni amministraive del 9 giugno – Maria Lucarini (Pd), Marco Curcio (FdI) e Marco Ciani (lista civica) – hanno espresso le condoglianze per la scomparsa del dottore.

La salma è esposta da ieri alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di Vaiano, mentre le esequie funebri del medico saranno celebrate domani alle 10 nella chiesa dei Santi Leonardo e Quirico, a San Quirico di Vernio. E in questa frazione Fani aveva l’ambulatorio dove riceveva i pazienti, prima di andare in pensione un anno e mezzo fa.