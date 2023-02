Addio alla pittrice Ortensia Celeste L’amore per l’arte lungo una vita

I colori e l’amore per la pittura l’hanno accompagnata quasi fino agli ultimi giorni di vita. E’ scomparsa i giorni scorsi, a 103 anni d’età, la pittrice Ortensia Celeste Calissano Silenzi (foto). Originaria di Rocchetta Belbo, in provincia di Cuneo, ha vissuto per oltre settant’anni a Prato. Sono tanti a possedere i suoi quadri, ancora oggi richiesti ed apprezzati. Ortensia aveva, infatti, un talento luminoso. "Non era esagerata né narcisista, anzi sempre autocritica nei quadri: non era mai soddisfatta – racconta Cristina Grossieri, pittrice autodidatta dall’età di 12 anni, e unica sua allieva –: Si metteva continuamente in gioco, in sfida con se stessa. A Viareggio, d’estate, presidiava per almeno un mese la sua galleria d’arte permanente, dove dipingeva tutto il giorno in diretta per i continui ordini: spesso consegnava il quadro venduto con i colori ancora freschi. Era un vulcano di energia, instancabile". I suoi quadri spiaccano per la luce che traspare da ogni pennellata grazie ai punti d’ombra messi nel modo giusto. La tridimensionalità delle forme rende ogni quadro un capolavoro delicato ma al contempo realistico e figurativo. Spesso la pittrice sfruttava il bianco puro della tela per effetti di trasparenza". Ma la tela non era il suo unico supporto di pittura: dipingeva su legno, su degli scuretti di antiche finestre dismesse, su tegoli autentici valorizzati poi da piedistalli in legno rustico. Magici i suoi vasi di mimosa brillante su velluto verde bosco (quasi nero).

In occasione dei 100 anni (2019) della pittrice fu organizzata una sua mostra personale in un noto ristorante pratese con presentazione scritta da Monia Nannini su depliant. Nannini infatti da tempo era diventata molto amica di Ortensia e la stimava sia come persona che come artista; ad ogni occasione non mancava di andare a trovarla e scrivere per tutte le mostre che venivano organizzate dall’associazione culturale pratese L’Asterisco e altre associazioni culturali. Le spoglie di Ortensia Celeste, scomparsa lo scorso 22 gennaio, riposeranno a Rocchetta Belbo in provincia di Cuneo.