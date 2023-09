Addio Alessandro Cirri. Anima del volontariato

E’ morto Alessandro Cirri, ex assessore al bilancio nella giunta del sindaco Sergio Pezzati, a Poggio a Caiano nei primi anni Settanta. Cirri, inoltre, è stato per molti anni consigliere comunale e capogruppo dal 1988 al 1993, quando lasciò la politica. Alessandro Cirri ha lavorato come funzionario di banca ma la sua passione oltre alla politica era soprattutto il volontariato: "Leader della sinistra DC poggese – lo ricorda così Sergio Campanelli, presidente della Misericordia - non fu mai, a differenza di altri, settario o irrispettoso, cercando sempre il dialogo con le altre componenti del partito. Salutiamo non solo l’amico ma anche un benefattore che non si è risparmiato nel donare il suo tempo a favore della collettività". Alessandro Cirri nel sociale si può dire ha operato per oltre 50 anni come responsabile del circolo Ambra, è stato fra i primi donatori di sangue Fratres, oltre a ricoprire il ruolo di sindaco revisore alla Misericordia. "Pur essendo uomo in carriera – aggiunge Campanelli - il sabato e la domenica vestiva i panni di pizzaiolo per ripianare i debiti che erano stati fatti per ristrutturare il circolo Ambra. Come Misericordia vogliamo ringraziarlo per la vicinanza, i consigli e l’incoraggiamento che non ci ha fatto mai fatto mancare. Il modo in cui ha affrontato la sofferenza degli ultimi anni ci sia di esempio. In tanti devono ringraziarlo per gli aiuti che, in modo disinteressato, ha dato e per questo dobbiamo ricordarlo per i grandi insegnamenti dispensati". Alessandro Cirri, sposato con Giuliana, lascia una figlia Cristiana che lavora nel settore pubblicitario. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15,30 nella chiesa del Santissimo Rosario. Cirri è esposto alle cappelle della Misericordia in via Aldo Moro.

M.S.Q.