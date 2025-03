Addio ad Angela Ovattoni, maestra di cornici: oggi i funerali in Duomo

Lutto nel mondo del commercio pratese. Dopo lunga malattia, è morta Angela Medico. Aveva 80 anni e per oltre sessanta anni è stata a fianco del marito Paolo Ovattoni nel negozio "Ovattoni cornici", un nome che si è distinto fra pittori, collezionisti e galleristi. Oltre alla grande popolarità fra la gente comune. Aveva imparato in fretta Angela. Con competenza e garbo accoglieva la clientela scambiando pareri con il marito su quale cornice fosse più appropriata per fare risaltare una tela e facendo un lavoro da esperta artigiana.

Con lei e con il padre ha imparato anche la figlia Simona, cresciuta nel negozio. Angela e Paolo hanno creduto fortemente nel mantenere la loro attività nel centro storico. "Il centro è la nostra vita – hanno sempre detto – perché vogliamo bene alla città e alla gente". Era orgogliosa Angela di quello che erano riusciti a costruire e c’era da esserlo davvero. Il negozio è sempre stato frequentato da artisti, aziende, anche da alcuni affezionati stranieri che arrivando in città per lavoro, poi portavano le cornici firmate Ovattoni in Belgio, Francia e Svizzera.

Con gli artisti il sodalizio è rimasto inossidabile nel tempo tanto da essere coinvolti anche nell’organizzazione di mostre. Angela è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia in via Convenevole da Prato. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 in Cattedrale. Al marito Paolo, alla figlia Simona e ai nipoti le condoglianze della nostra redazione.

ma.chi.