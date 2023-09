Addio a storico negoziante Per 50 anni in San Domenico

Amava ripetere che "ogni cornice ha la sua storia", per raccontare l’amore e la dedizione verso il suo mestiere ed i suoi manufatti artigianali, un amore lungo cinquant’anni durante i quali ha incastonato opere d’arte o foto ricordo dei momenti più felici nelle case, nei salotti, negli uffici di tantissimi pratesi e non solo. Ieri mattina si è spento in ospedale Alberto Landini, 74 anni, storico commerciante titolare della bottega "Cornici Landini" che aveva aperto nel 1969 da ragazzo, quando aveva poco più di vent’anni. Il negozio è rimasto in piazza San Domenico fino al 2019 e ha rappresentato un punto di riferimento per tantissimi pratesi. La famiglia ricorda in particolare "le numerose collaborazioni per esposizioni con pittori importanti di tutta Italia", ma anche i tanti clienti "che volevano dare risalto ad un diploma ad una laurea o un semplice attimo di vita attraverso un quadro ed una bella cornice".

"Il babbo ha amato il suo lavoro, la sua bottega ed i suoi clienti come qualcosa di sacro – il ricordo della figlia Giulia – ci piace pensare che il suo ricordo continuerà ad essere vivo nelle migliaia di cornici che arredano le case dei suoi clienti, assieme a quell’indimenticabile sorriso che accoglieva chiunque entrasse nel suo piccolo mondo in San Domenico".

Le spoglie di Alberto Landini saranno esposte alle cappelle della Misericordia in via Convenevole oggi, mentre il funerale si terrà nella chiesa di San Domenico domani mattina alle 11.