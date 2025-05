Addio a Piero Innocenti: "Una persona perbene"

"Aveva sempre una buona parola e un consiglio per tutti. Ha insegnato il mestiere a tanti di noi. E’ stato un precursore del marketing odierno.

Una persona capace, di grande tenacia, che sapeva tirare fuori il meglio da ognuno".

Così Capp Plast ha ricordato uno dei suoi soci storici, Piero Innocenti, da molti chiamato Pierino, scomparso a 73 anni. Ieri la celebrazione del funerale alla chiesa di Sant’Antonio di Padova, zona Reggiana.

Era direttore acquisti dell’azienda con sede a Prato e Capalle, dove si occupava soprattutto di materie prime, della parte promozionale per il lancio dei nuovi prodotti e delle fiere che hanno avuto un ruolo chiave nella crescita dell’azienda.

Innocenti si occupava anche delle sponsorizzazioni di Capp Plast, sempre attente al sociale e allo sport.

Come non ricordare il legame col mondo del ciclismo, con vittorie degne di nota su scala nazionale.

Tanto da portare Innocenti a diventare uno dei primi organizzatori del Gran Premio Industria e Commercio di Prato, grande appuntamento delle due ruote con arrivo in via Valentini, e a dare una mano organizzativa in concomitanza con i passaggi dalla città del Giro d’Italia.

"Ci lascia un amico, una persona perbene, una delle anime di Capp Plast – ricordano dall’azienda -. Il suo ruolo è stato fondamentale per la crescita aziendale, così come il suo carattere ha aiutato a rafforzare sempre di più lo spirito di squadra in azienda. Il suo ricordo resterà sempre parte integrante di Capp Plast".