Addio a Osvaldo Brizzi. L’artigiano artista

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Osvaldo Brizzi, per quarant’anni l’anima della bottega di restauro e falegnameria di via Santa Margherita. Un luogo iconico del centro, dove per quarant’anni Brizzi ha saputo offrire ai pratesi la sua grande abilità di artigiano. Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio pubblicati dai tanti amici che avevano in Osvaldo un punto di riferimento anche per parlare del centro storico. Il laboratorio di via Santa Margherita è stato chiuso alla fine del 2021. Un volto noto anche per i ritratti che gli ha dedicato il grande pittore Andrea Martinelli che lo ricorda così sulla sua pagina Facebook: "E così, caro Osvaldo, ci hai lasciato anche tu. Eri un tipo un po’ burbero e scontroso, ma sapevi (quando volevi) tirar fuori anche la tua simpatia. Bellissima e struggente la tua ultima testimonianza nel cortometraggio a me dedicato, “Un racconto dal silenzio” di Tommaso Santi. Eri fiero ed orgoglioso dei ritratti che ti avevo dedicato, ma lo eri anche per le tavole a gesso che mi preparavi con grande cura. Inutile negarlo! Mi mancherai. Ma i tuoi occhi continueranno a vivere e a guardarci, e quei ritratti continueranno a parlarci di te...per sempre". Il funerale è oggi alle 15,15 alla Misericordia in via Convenevole.