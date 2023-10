Addio a Nanni il pasticcere di Galciana

Addio a Renzo Nanni, storico titolare dell’omonima pasticceria di famiglia a Galciana, fondata nel 1933 – un’istituzione da 90 anni, dunque – come bar latteria. Se n’è andato a 69 anni, dopo una lunga malattia, anche se per amore del suo lavoro fino allo scorso maggio, continuava ad aiutare i figli Stefano e Stefania nell’attività del bar pasticceria "Nanni" in via Pieraccioli.

"Era dedicato al lavoro h24, noi abbiamo imparato da lui, ci ha trasmesso la sua passione – racconta commossa la figlia Stefania, specializzata in cocktail e vincitrice di importanti premi per mixologist, come il Lady Drink 2022 – avere una famiglia alle spalle che ti aiuta e ti sostiene, per me ha contato molto". Una famiglia unita che ora si è stretta intorno alla moglie di Renzo, Consuela, che non ha lasciato il marito nemmeno un minuto durante i giorni di ricovero ospedaliero in oncologia e di degenza a casa.

Renzo Nanni era molto conosciuto ed era un punto di riferimento a Galciana. Entrato giovanissimo nel bar latteria gestito dal padre Nazareno e prima ancora dal nonno, aveva raccolto il testimone negli anni ’70 quando è divenuto titolare e ha poi allargato l’attività con la pasticceria. Negli ultimi anni si è aggiunto anche il laboratorio di Viaccia, che ha ampliato ancora l’offerta per la clientela con il catering. La salma del caro Renzo è esposta alla Misericordia di Oste. Le esequie funebri si terranno oggi alle 15 nella chiesa di Galciana. Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione de La Nazione di Prato.

E.D.