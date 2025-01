Addio a Mario Fortini. Ex assessore di Seano

Il mondo del volontariato è più povero: è morto a 78 anni Mario Fortini. Originario di Comeana, dalla metà degli anni Settanta si era trasferito a Seano e il suo impegno ha abbracciato tanti settori. Fortini è stato assessore a Carmignano dal 1978 al 1982, poi vicesindaco dal 1987 al 1992 e segretario della sezione del Pci di Seano. Verso la fine degli anni 70 aveva creato, assieme ad altri cittadini, il “Gruppo ecologico carmignanese“: i primi volontari impegnati in campagne di pulizia dei boschi e nell’antincendio boschivo. E’ stato anche consigliere del cda della Casa di Accoglienza Anziani di Comeana e poi si era dedicato alla Coop Bisenzio-Ombrone di Seano, impegnandosi per lo sviluppo del supermercato. Una volta in pensione si era adoperato per la Cisl, aprendo il primo ufficio di patronato che qualche anno fa si è trasferito in una sede più grande in via Baccheretana. E’ stato anche consigliere della Misericordia di Seano.

La notizia della scomparsa di Fortini ha destato molto dispiacere e cordoglio perché Mario era una “presenza fissa“ a Seano, un punto di riferimento per moti. E’ stato colpito da una malattia del sangue improvvisa, diagnosticata pochi mesi fa.

Mario Fortini si può dire era anche un vulcano di idee: anni addietro si era impegnato per far posare delle pietre d’inciampo in ricordo dei deportati carmignanesi e poco tempo fa aveva avanzato la proposta di far dedicare una via o un luogo a Don Umberto Guidotti, missionario di Comeana scomparso nel 2021 e che ha lasciato molti ricordi. Fortini lascia la moglie Alberta, il figlio Walter, la figlia Evelyn e i nipoti. Mario Fortini è esposto alla Misericordia di Carmignano e oggi, alle 15, ci sarà il funerale nella chiesa di Seano.

M. Serena Quercioli