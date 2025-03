Addio a Maria Felicita Cecconi. Una vita in Sant’Anna in Giolica

La città ha perso una figura di riferimento come Maria Felicita Cecconi, proprietaria dell’antico complesso di Sant’Anna in Giolica. La signora Cecconi aveva 88 anni ed è morta domenica all’ospedale Santo Stefano. Aveva trascorso praticamente tutta la vita, insieme alla sorella Anna, scomparsa nel 2019 all’età di 92 anni, in Sant’Anna che è un ex convento fondato prima del Trecento. Nel 1512, durante il “Sacco di Prato“, vi soggiornò il cardinale Giovanni de Medici, mentre nell’Ottocento, in Sant’Anna visse Giovan Battista Mazzoni, l’inventore del telaio meccanico e trisnonno di Maria. Maria Felicita non si era sposata ed aveva un intenso legame con la sorella e infatti erano conosciute come “le signorine Cecconi“. Entrambe sempre presenti alle celebrazioni in cattedrale e agli appuntamenti diocesani. Maria Felicita è stata impegnata nell’associazionismo cattolico, nell’Unitalsi, e rappresentava il laicato pratese nella tradizionale veglia di Pentecoste. Il 26 luglio, festa di Sant’Anna, le signorine aprivano l’antico complesso alla città.

La salma di Maria Cecconi è esposta nella casa di Sant’Anna in Giolica. Il funerale verrà celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Anna.

Tanti i messaggi di cordoglio inviati per Maria Felicita Cecconi, come quello di Giorgio Silli: "Ho dei ricordi meravigliosi a Sant’Anna che mi porterò dietro per tutta la vita", poi dai Soci della Federazione Provinciale di Prato dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al valor militare e dalla Corale San Francesco di cui faceva parte.