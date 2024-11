Addio a Francesca Fontani. L’amica della Camerata

Francesca Fontani era una persona speciale. Amava la musica, la vita, aveva sguardo e attenzione per gli altri, un sorriso magnifico, la gentilezza delle persone buone, una forza interiore che le ha permesso di affrontare con grande coraggio e sempre con fiducia una malattia che sembrava vinta. Purtroppo Francesca è mancata domenica all’ospedale di Careggi. Insegnante in pensione, era una delle più appassionate sostenitrici della Camerata strumentale, moglie di Guido Moradei, che della nostra orchestra è il presidente e che da anni è presidente anche dell’Ordine dei medici. Oltre al marito, Francesca lascia i figli Chiara e Cosimo, una famiglia esemplare, il fratello Fabio e un grande vuoto nella vita di molte persone. Francesca è esposta alle cappelle della Misericordia in via Convenevole, dove solo una settimana fa si trovava la salma del padre Renzo, scomparso a 96 anni. L’ultimo saluto a Francesca domani mattina alle 10 nella Chiesa di San Giuseppe in viale Montegrappa.

"Tutti noi ci uniamo sgomenti e con infinito affetto al grande dolore del nostro presidente Guido Moradei e dei figli Chiara e Cosimo per la scomparsa della carissima Francesca", sono le commosse parole dello staff della Camerata strumentale affidate a un post sulla pagina Facebook e condivise dalla Scuola di musica Verdi, le due principali istituzioni musicali della città. Francesca Fontani è sempre stata presente nella vita della nostra orchestra, non facendo mai mancare un sostegno prezioso. "Con lei, insegnante tenace e appassionata – ricorda ancora la Camerata –, condividevamo la missione di divulgazione e conoscenza della musica d’arte e dei valori dell’umanità di cui essa si fa veicolo, confrontandoci spesso su come portarla avanti nel migliore dei modi. Il suo ricordo è impresso nel cuore di noi tutti insieme al suo sorriso, alla sua umanità, alla sua amicizia generosa, alla sua luminosa simpatia".