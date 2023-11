Addio a Cristina Gnoni Mavarelli. Il mondo dell’arte è in lutto

Mondo dell’arte in lutto per la prematura scomparsa di Cristina Gnoni Mavarelli, già funzionaria della Soprintendenza anche per Prato e provincia, componente del comitato scientifico del Museo di Palazzo Pretorio e curatrice insieme ad Andrea De Marchi della grande mostra "Da Donatello a Lippi. Officina pratese" che ha segnato la riapertura dello stesso Pretorio. Aveva 65 anni ed era curatrice della pittura del Seicento alle Gallerie degli Uffizi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal direttore Eike Schmidt.

"È con grande dolore che, insieme a tutti colleghi delle Gallerie degli Uffizi, apprendo della morte prematura di Cristina Gnoni Mavarelli - ha detto ieri –. Con lei perdiamo soprattutto un’amica che con il suo sorriso e la sua eleganza rimane impressa nei nostri cuori. Cristina, esperta di pittura toscana, aveva una particolare passione per Filippo Lippi, che aveva studiato approfonditamente: passione e conoscenza che ha trasmesso anche in un video consultabile sul sito web degli uffizi. Lì la rivediamo e sentiamo la sua voce, ricordando la competenza, il garbo e la gentilezza che la contraddistinguevano e che non dimenticheremo".

Sgomento per la scomparda di Cristina Gnoni anche per lo storico dell’arte Andrea De Marchi, insieme al quale ha lavorato per la mostra al Pretorio nel 2013: "Una compagna di strada magnifica, al contempo signorile, appassionata e sensibole. La ricordo con rimpianto", le sue parole. Il funerale sarà oggi alle 15.30 a Firenze, nella chiesa di Santa Lucia in Prato.