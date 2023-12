Ad Eleonora Lastrucci il premio "Monica Vitti"

Eleonora Lastrucci conquista ancora una volta le luci della ribalta e con le sue creazioni è ambasciatrice del saper fare pratese. Nei giorni scorsi è stata insignita del premio intitolato a Monica Vitti. Il Vitti, alla sua prima edizione negli ex studios Ponti De Laurentiis a Roma, è stato ideato e prodotto dalla Emy Show Group. Lastrucci ha ricevuto il Vitti per "la moda nel cinema". I vincitori del Vitti d’Oro sono stati Gabriele Muccino, Lina Sastri, Vera Gemma, Massimiliano Bruno, Francesco Pannofino, Simona Izzo, Ricky Tognazzi. Sono stati consegnati premi speciali ad alcune personalità come alla presidente dei Nastri d’Argento, Laura Delli Colli, scrittrice di numerosi libri sul cinema, e a Nathaly Caldonazzo. La premiazione si è conclusa con la sezione Vitti-La moda incontra con tre premi speciali: insieme a Lastrucci sono stati premiati Anton Giulio Grande, fashion designer delle dive più belle della tv e dello spettacolo, e Maria Celli, stilista delle spose. I Vitti sono stati consegnati da due finaliste di Miss Italia (Campania e Abruzzo), che indossavano abiti creati da Lastrucci.