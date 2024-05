Accordo contro stalking e violenze. Il recupero di uomini che maltrattano

Prato, 27 maggio 2024 - Un trend in continuo aumento con gli ammonimenti nei confronti di uomini per stalking e violenza domestica che in due anni sono aumentati passando dai 16 del 2021 ai 35 del 2023. Sono i numeri forniti dalla Questura che nei giorni scorsi ha sottoscritto il protocollo con il centro Cam di Firenze per il recupero degli uomini maltrattanti nell’ambito del progetto "Zeus". L’adesione al percorso è su base volontaria e prevede, al suo completamento, una valutazione finale sui risultati ottenuti. Con la sottoscrizione della convenzione in materia di stalking e violenza domestica il questore Pasquale Antonio de Lorenzo e la presidente del Cam di Firenze, Alessandra Pauncz, attuano una sinergia per la gestione dei casi di ammonimento. Il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze si impegna ad offrire senza oneri di spesa il servizio di assistenza ai soggetti ammoniti o destinatari di altra misura di prevenzione personale e che decidono di usufruire dei servizi specializzati offerti dal Centro allo sportello di Prato in via 7 marzo 2/3. Il Protocollo avrà la durata di tre anni.

Il trend che si registra negli ultimi anni ha fatto registrate un incremento costante degli ammonimenti per stalking e violenza domestica (passati dai 16 del 2021 a 25 nel 2022 e 35 nel 2023) e delle proposte di sorveglianza speciale a carico di soggetti maltrattanti (ben 16 nell’ultimo triennio). Ciò ha permesso di monitorare le condotte di maggiore allarme sociale e di ottenere l’accoglimento di ben 13 richieste di sorveglianza speciale per “pericolosità qualificata”. Quest’anno sono state avanzate 4 proposte per sorveglianza speciale di cui due già accolte dal Tribunale di Firenze ed operative anche con l’ausilio del braccialetto elettronico antistalking.