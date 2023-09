Accarezza l’arte. La mostra tattile che parla a tutti

L’arte può parlare a tutti i sensi ed essere davvero inclusiva. Lo dimostra la mostra tattile Accarezza l’Arte, promossa dall’Associazione Arcantarte Aps con la collaborazione dell’Associazione commerciale e industriale arte della lana. L’iniziativa è giunta alla settima edizione e vede protagonisti un drappello di artisti, coordinati da Antonella Nannicini. Nell’elegante cortile di Palazzo Vaj, in via Pugliesi, presentano le loro sculture fino al 23 settembre, Giovanna Bellanca, Raffaele Campanale, Roberto Ceccherini, Giuliano Ciardi, Angela Ciccarello, Gabriella Furlani, Antonella Nannicini, Mario Navarrete Niño, Lucia Pretto, Emi Scatena, Massimo Villani. Domani alle 18, nel contesto della mostra si svolgerà Declinazione arte, performance di musica e poesia in colloquio con le sculture a cura e con Grazia Frisina. Daranno voce e suono all’evento Francesca D’Alò, Maria Pia Fiaschi e Stefano Fiaschi per la lettura delle poesie Giulia Giannini e Marco Mannelli.

"È davvero una grande emozione riuscire a parlare a tutti con le nostre opere, gli artisti che partecipano alla mostra sono generosi e aperti alla sperimentazione di forme originali di dialogo con i diversi tipi di pubblico - sottolinea Antonella Nannicini, presidente di Arcantarte -. C’è un obiettivo fondamentale che motiva il nostro lavoro che è quello di produrre opere inclusive, capaci di parlare in modo diversificato a tutti". Hanno programmato la visita alla mostra gli ospiti della Kepos, del Centro Coderino dell’Opera Santa Rita e della Rsa di Iolo.

"La scultura, proprio per la sua fisicità, si presta benissimo ad un’esperienza di tipo sensoriale, come quella della lettura tattile", aggiunge Antonella Nannicini. La mostra ha il patrocinio del Comune, del Palazzo delle professioni, dell’Ordine degli architetti e della sezione di Prato dell’Unione Italiana Ciechi. Anche l’edizione 2023 di Accarezza l’Arte ha previsto il coinvolgimento degli studenti. Per la mostra è stata selezionata una composizione corale realizzata dalla terza F, arti figurative del liceo scientifico Umberto Brunelleschi, a cura del professor Leonardo Bossio.