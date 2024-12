Accademia Prato, sul tatami con talento. Arrivano grandi soddisfazioni a Ostia

Una medaglia in coppa, un doppio piazzamento nella "top five" in campionato. Questi gli ultimi risultati in ordine cronologico ottenuti dall’Accademia Prato, nell’ambito delle due competizioni svoltesi ad Ostia nei giorni scorsi. Il miglior risultato, nel dettaglio, è arrivato in Coppa Italia A1 di judo: una kermesse che ha visto sfidarsi sul tatami agoniste ed agonisti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di numerose società sportive. E il club è riuscito a tornare a casa con una medaglia di bronzo: merito della giovane Sofia Kubler, capace di salire sul gradino più basso del podio nella categoria "+78 kg" dopo aver totalizzato 6 punti complessivi al termine dei combattimenti ai quali ha preso parte. A rappresentare la delegazione pratese guidata dal tecnico Fabio Barni c’erano anche Martina Cocco (piazzatasi quinta nella categoria "-78 kg") e Benedetta Capponi, nona nella categoria "-63 kg". La sezione femminile del club, che solo poche settimane fa aveva primeggiato in Coppa Italia A2 a Lignano Sabbiadoro, si conferma insomma altamente competitiva. E più o meno in contemporanea, sempre nel Lazio, le ragazze si sono cimentate nel campionato italiano a squadre A1, cogliendo un quinto posto. Il sodalizio pratese era oltretutto fra i pochi a schierare sia la formazione femminile che quella maschile. Ed entrambe le squadre hanno fatto curiosamente registrare il medesimo piazzamento: anche gli atleti, al pari delle compagne di squadra, si sono classificati quinti.