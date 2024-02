Abusivo vive in un garage . Arrestato dai carabinieri

Non ne voleva sapere per niente di lasciare quei garage che per lui erano diventati casa, ma che occupava senza averne diritto. Così i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in un condominio di via Respighi per invitare il cinese, classe 1968 senza fissa dimora e avvezzo ad episodi del genere, a lasciare i garage condominiali. L’uomo ha avuto subito una reazione violenta non solo con i condomini che gli chiedevano di andarsen, ma anche con il personale del Radiomobile, intervenuto con il supporto dei colleghi della Squadra volanti della questura. I militari, giunti sul posto, sono riusciti con non poche difficoltà a far uscire l’uomo dai garage, ma nel momento in cui tentavano di identificarlo lo stesso li ha spintonati violentemente per poi tentare di tornare nei luoghi che aveva occupato. La violenza della reazione è stata tale che i militari per fermarlo sono dovuti ricorrere all’aiuto dei colleghi delle Volanti. Una situazione incandescente, tanto che riportare il 56enne alla calma è stata un’operazione piuttosto laboriosa poiché il cittadino cinese iniziava a inveire contro gli operatori e a tirare loro schiaffi e pugni. I carabinieri si sono visti costretti ad arrestare lo straniero per il reato di violenza e resistenza e a denunciarlo per occupazione abusiva di luoghi privati. Alla fine, l’uomo è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del comando stazione di Prato in attesa del giudizio di convalida.