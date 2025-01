A tutto jazz: concerti al Fabbricone, alla Verdi negli spazi Lanarchico

Doppio appuntamento con Metjazz, edizione del trentennale. Domani alle 11 alla Scuola Verdi si esibisce il trio Piranha guidato da Federico Calcagno, giovane e talentuoso clarinettista che affianca il pianista Filippo Rinaldo e il batterista Stefano Grasso. Lunedì alle 21 al Fabbricone il trio The Elephant: Gabriele Mitelli, Pasquale Mirra e Cristiano Calcagnile sono tra gli improvvisatori più spregiudicati e fantasiosi del nostro jazz e da tempo hanno deciso di unire il loro estro per disegnare quel suono del jazz contemporaneo in cui groove danzanti, suggestioni elettroniche, intrecci melodici e sospensioni liriche si nutrono dei generi più diversi. I biglietti costano 20 euro per il concerto al Fabbricone, 5 euro per quello alla Verdi e, si possono acquistare on line sul sito del Metastasio. Jazz oggi anche a Lanarchico, il centro di arte contemporanea dell’artista Marco Biscardi in via Guido Monaco: in occasione della mostta Tempo Anfibio di Piero Mazzoni, alle 21 concerto di Alessandro Di Puccio. La serata sarà accompagnata da una selezione di buon vino, per rendere l’atmosfera ancora più accogliente e conviviale. Ingresso libero.