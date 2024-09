A Prato arriva “Mazzini Street Days”: shopping, musica dal vivo e tanto altro

Prato, 18 settembre 2024 - Negozi aperti per fare shopping fino alla mezzanotte, musica live, mostre, laboratori dedicati ai bambini, degustazioni, sfilate e molto altro ancora. Sono gli ingredienti della ricchissima serata che attende via Mazzini domani, giovedì 19 settembre, dalle 19 alle 24. I commercianti della strada rilanciano l’hashtag #mazzinistreet e propongono nuove occasioni per renderla più viva, attrattiva, frequentata e, quindi, anche più sicura. Nato con il patrocinio del Comune di Prato e in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, l’evento si ripeterà inoltre sabato 28 settembre, nell’ambito di una programmazione che assume il nome di Mazzini Street Days. Così la via, a partire dalle sette di sera, verrà percorsa dalla musica dal vivo dei gruppi Maltabastarda e The Gleam, insieme anche alla Street Band Mazzoni. Oltre a questo, ecco la mostra fotografica “Pratografia” del Laboratorio immagini sulla città, con il club “Il Bacchino”, laboratori per bambini a tema Prato, pitture dal vivo delle serrande, disegno libero, una sfilata d’arte e performance artistiche. All’intrattenimento si aggiunge una proposta enogastronomica variegata, che spazia dall’American Bbq con birra artigianale al mosto di malto alle degustazioni di vino con sommelier, passando per le specialità della cucina indiana e per il lampredotto. “Un modo – dicono i commercianti della via – per valorizzare la strada, le persone e le attività che la compongono, nel segno dell’impegno reciproco, del decoro e dell’amore per la città”.