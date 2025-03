A Penelope e non solo. La speranza è donna

Martedì 18 marzo appuntamento alle 21 al Beste hub (via Bologna 243/a) per la presentazione del libro "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti. Dialoga con lei Walter Bernardi. Performance musicale di Giulia Mazzoni e Letizia Fuochi. Il libro è un romanzo epistolare in cui una madre scrive alla figlia dodicenne Penelope e alle sue compagne immaginando di riempire la valigia di parole che, se ben adoperate, diventeranno fatti, determineranno i cambiamenti e il loro futuro, così come è accaduto a molte donne prima di loro. Una metafora della vita della Penelope protagonista ma anche di tutte le ragazze, future donne, ancora in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto.

Coraggio, libertà, speranza, tenacia, gentilezza, rispetto, allegria, immaginazione, compassione, futuro, generosità, cambiamento sono solo alcune delle parole che andranno a comporre la valigia delle ragazze perché diventino artefici del proprio destino.

Cristina Manetti, pratese, giornalista, Capo di Gabinetto della Regione Toscana, presidente del Museo Casa di Dante, è l’ideatrice del progetto Toscana delle donne, un’iniziativa contro la violenza e le discriminazioni di genere, per promuovere i diritti, i meriti, i talenti delle donne in modo innovativo e non convenzionale.