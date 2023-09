A passo lento in mezzo al verde: Percorsi sul Montalbano da Prato

Fra le iniziative di domenica a proposito della Via Medicea, alle 17 per i dialoghi intorno al cammino alla Rimessa della barche interverrà Andrea Cuminatto, giornalista e autore di guide per camminatori più o meno esperti. Nelle ultime settimane ha descritto per la Nazione di Prato alcuni itinerari a piedi da fare nella nostra provincia. Ecco l’ultimo di questa serie e riguarda proprio il Montalbano.

È un percorso adatto tanto agli amanti della natura quanto agli appassionati di storia, fattibile in circa un’ora e perfetto anche per le famiglie con i bambini. Si tratta della breve ma interessante passeggiata che conduce alle tombe etrusche di Prato Rosello, nel comune di Carmignano. Dalla villa medicea La Ferdinanda di Artimino, si prende la strada per Poggio alla Malva e si parcheggia nello spiazzo dove è posto il cartello tematico del parco archeologico. Da qui parte il sentiero diretto alla necropoli, lungo solo 2,5 chilometri fra andata e ritorno e con pochi metri di dislivello. Basta seguire l’ampio stradello sassoso per raggiungere facilmente le tombe etrusche, con l’aggiunta di alcuni ottimi punti panoramici, da cui è facile spaziare con lo sguardo fino al centro di Firenze, individuando senza difficoltà il duomo del capoluogo nelle giornate serene. A rendere particolare questa zona è la vegetazione: si è circondati dalla macchia mediterranea. Lo si deve alla posizione geografica del Montalbano, che sul versante meridionale presenta una flora tipicamente costiera. Erica, mirto, lentisco, cisto sono alcune delle specie che si possono trovare, oltre ai lecci e altre specie di quercia, o corbezzoli. Nella guida "Camminate per tutti sul Montalbano", edita da Idea Montagna, sono descritti questo e altri itinerari con attenzione particolare alle curiosità naturalistiche. I più piccoli vi troveranno anche una caccia al tesoro botanica, per riconoscere le piante lungo questo itinerario.