A passeggio fra le frazioni. E’ un tuffo nel passato

Tra storia e natura, fra devozione e tradizione, alla scoperta delle radici di piccole ma fiorenti comunità della Val di Bisenzio. Con una guida speciale per l’occasione: la sindaca di Vernio Maria Lucarini. È un tuffo nel passato quello che propongono la Fondazione Cdse e il Comune di Vernio per giovedì, una passeggiata che vuole rappresentare l’abbraccio fra due comunità: le frazioni di Ceraio e Costozze.

Ritrovo previsto al calar del sole, alle 18, al tabernacolo di Ceraio che verrà raggiunto in autonomia: ad accompagnare il gruppo, appunto, sarà la prima cittadina di Vernio. A metà percorso, in località ‘la crocetta’, si terrà un momento di preghiera con don Giovanni Colorado, parroco di San Quirico di Vernio. L’approfondimento storico sarà curato da Annalisa Marchi della Fondazione Cdse, con un approfondimento sulla presenza di simboli religiosi che caratterizzano la vita contadina e tramandati fino alle attuali generazioni.

Tutti a tavola alle 19.30, con una cena contadina organizzata dalla parrocchia di Costozze, il cui ricavato è destinato a una nobile causa: il restauro della chiesa (il costo è di 22 euro adulti, fino a 10 anni 10 euro, gratis fino a 4 anni). La serata, organizzata con la preziosa collaborazione della parrocchia di Costozze, si concluderà alle 21.30 con una passeggiata di rientro al borgo di Ceraio (c’è la possibilità di ritorno in autonomia): per l’itinerario è raccomandato un abbigliamento adeguato e torcia per il rientro. Prenotazione obbligatoria per passeggiata e cena sul sito www.visitvalbisenzio.it. Per prenotare solo la cena 334 1969300 e 339 6290553.