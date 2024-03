A Pasquetta il nuovo anello della Furba Pasquetta in cammino per scoprire l'Anello della Furba, nuovo percorso trekking di 11,3 km tra Carmignano e Quarrata. Inaugurazione il 1° aprile con guide e soste enogastronomiche. Prenotazioni via email. Abbigliamento e attrezzatura consigliati.