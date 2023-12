A Palazzo Pretorio c’è Walk In Sound

Vivere il Museo di Palazzo Pretorio da una prospettiva inedita, attraverso un’esperienza multisensoriale che mette insieme parole, suoni e immagini. L’occasione è da "Walk In Sound – Del tempo e dello spazio", una performance site specific creata dall’attore e performer Francesco Dendi (nella foto), che il museo organizza oggi e il 12 gennaio 2024, con due fasce di orari per ogni appuntamento, alle 16 e alle 18. Nel corso della performance, il pubblico sarà guidato lungo un percorso museale dove le visioni e le suggestioni suggerite dall’artista saranno l’occasione per vivere un’esperienza multisensoriale collettiva. Walk In Sound nasce dopo un periodo di studio e ricerca dell’artista all’interno di Palazzo Pretorio, che gli ha permesso di vivere gli ambienti e le opere della collezione, per poi realizzare delle tracce audio composte da una narrazione autoriale e da suoni campionati nei diversi paesaggi toscani. Le frequenze risuoneranno nelle diverse opere esposte con l’intento di animare in modo originalele immagini. Il costo è otto euro, la prenotazione obbligatoria al numero 0574.1837859 o alla mail [email protected].