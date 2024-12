A Natale, acquista nei negozi di vicinato di Prato e ricevi buoni sconto

Acquistare nei negozi di vicinato permette di usufruire di servizi di alta qualità e di prodotti migliori sotto vari aspetti. Ecco in estrema sintesi "A Natale siamo tutti più… Buoni", l’iniziativa organizzata da Confesercenti Prato dedicata ai negozi presenti nella provincia.

Di fatto, chi farà acquisti nei negozi che aderiscono all’iniziativa riceverà un buono sconto, la cui percentuale verrà stabilita dal negoziante, valido per l’acquisto successivo.

"Le attività commerciali locali potranno così seguire in modo più ravvicinato il cliente. Molto spesso il commesso è anche il proprietario dell’attività, con alle spalle una esperienza decennale nel settore. Farsi consigliare da persone esperte e che amano il loro lavoro, è forse uno dei maggiori vantaggi per il consumatore - spiegano dall’associazione. In questo modo è possibile creare un rapporto più umano tra consumatore e commerciante. I negozi di vicinato sono dei veri e propri presidi per le vie delle nostre città e le aree più periferiche. Inoltre impediscono che alcuni quartieri si trasformino in veri e propri dormitori, dove non vi siano servizi per il cittadino. Sono un punto d’incontro.

Uno dei vantaggi del commercio locale è anche quello del poter alimentare i rapporti sociali. Infatti, spesso i negozi si trasformano in veri e propri punti di ritrovo oltre che semplici attività di vendita. Inoltre, quest’anno i negozi di vicinato ti fanno un regalo: acquistando nei negozi che hanno aderito all’iniziativa "A Natale siamo tutti più buoni" si riceverà un buono sconto per un prossimo acquisto. È possibile consultare le attività aderenti sul sito www.prato.confesercenti.it.

Ecco i negozi aderenti: