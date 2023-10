A Maliseti un nuovo parcheggio: "Cinquanta posti auto per tutti"

Conad investe e porta servizi. Dopo una lunga fase tra progetti, permessi e lavori ecco che Maliseti avrà 50 nuovi posti auto grazie all’investimento della famiglia Signorini che da tempo ha deciso di migliorare i parcheggi a servizio del supermercato, ma anche del palazzetto dello sport e dei giardini lungo via della Pace.

La scelta è il frutto dell’accordo fra Conad e Comune, approvato dal consiglio comunale a febbraio del 2022 e che ha portato in poco più di un anno alla realizzazione fra via di Maliseti e via Kuliscioff di una nuova area di sosta da 50 posti auto. L’opera pubblica è stata realizzata da Conad su un terreno di proprietà che insiste fra il retro del supermercato e i giardini di via della Pace.

Le buone notizie sono due: l’area di sosta non sarà esclusiva per i clienti del supermarket, ma prevede l’apertura a tutti per 365 giorni l’anno 24 ore su 24. Inoltre con questo intervento è stata aperta una nuova uscita dal parcheggio anche su via di Maliseti in modo da alleggerire il traffico lungo via Kuliscioff. Un’opera importante e attesa che sarà inaugurata a breve, manca soltanto un ultimo via libera perché possa definitivamente entrare in funzione. Nell’area di sosta sono state installate anche delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e, come previsto dagli accordi con il Comune, sono stati piantati venti alberi come arredo verde della zona. Un bell’intervento che va nella direzione di aumentare i servizi ai cittadini: "Ci siamo resi conto che soprattutto nel fine settimana i parcheggi erano sempre occupati anche per le attività del palazzetto dello sport e in settimana per la scuola – spiega Tommaso Signorini di Conad –. Adesso con questa nuova area ci saranno maggiori possibilità per tutti. Inoltre abbiamo anche realizzato una uscita su via di Maliseti, mentre finora era possibile soltanto su via Kuliscioff. Maliseti è un punto vendita molto efficiente e quindi per noi è importante investire sul territorio e aumentare i servizi ai cittadini. Abbiamo acquistato i terreni limitrofi al supermercato e finalmente siamo arrivati alla conclusione dell’opera. Manca soltanto un ultimo passaggio burocratico, ma è tutto è pronto per essere utilizzato".

La zona sarà abbellita anche dalla presenza di nuove piante che andranno in parte a mitigare il cemento e gli effetti della viabilità che nell’area è molto sostenuta. Per chi ha i veicoli elettrici spazio alle colonnine green che permetteranno la ricarica.

Silvia Bini