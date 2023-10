A lezione di Street Art. Il progetto per ragazzi a cura di Lanarchico

Se vuoi essere un artista di strada devi sapere a chi ti ispiri. Tre pomeriggi insieme per fare e sapere: ecco il progetto di Linee Educative Urbane a cura de Lanarchico. La partecipazione è gratuita, da oggi a sabato 11 novembre, alle 15 alle 17, negli spazi del centro di via Guido Monaco, al Macrolotto Zero. Quattro incontri per ragazzi dai 14 ai 16 anni, un modo originale per conoscere le basi dell’arte moderna e contemporanea, ideato dall’artista Marco Biscardi. "L’idea è far provare ai ragazzi un prima e un dopo", dice. Oggi si cimenteranno in una pittura muraria, il classico murales con vernici spray, guidati dal maestro Daniele Mariti, street artist e inizieranno ad esplorare gusti e preferenze personali. Nei sabati successivi le lezioni di arte contemporanea in cui i ragazzi saranno condotti alla scoperta dei più grandi artisti. "Dopo questo viaggio - conclude Biscardi – torneremo un’ultima volta davanti al muro vuoto, per vivere il “dramma” della tela bianca che da sempre ha paralizzato gli artisti di tutto il mondo. Il risultato non è prevedibile, ma sarà comunque un’esperienza diversa da quella del primo giorno". Iscrizioni su Instagram: @lanarchico_prato oppure [email protected]