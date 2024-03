A La Baracca c’è Diario. Monologo per una donna. Una storia vera del ’44

Il Teatro La Baracca oggi alle 21 ospita "Diario. Monologo teatrale per una donna", scritto da Ilaria Mavilla Con Veronica Mele (foto) e la regia di Massimo Smuraglia. "Dopo la morte di mia madre, Giovanna Ramalli, facendo ordine fra le sue cose, mia sorella ed io trovammo un piccolo quadernino nero scritto fitto fitto con delle date, dal 5 maggio al 20 settembre 1944 – ricorda lo stesso Smuraglia –. Era il diario in cui mia madre racconta la sua vita da sfollata a Molina di Quosa, sui Monti Pisani a 18 anni. Ne parlai a Roma con la sua amica del cuore, Marisa Giuriati, che mi decifrò le parti poco comprensibili.Poi Ilaria Mavilla ha trasformato quel Diario in un bellissimo monologo teatrale". In quelle pagine Giovanna racconta la propria stravolta quotidianità: la speranza, l’angoscia, l’attesa della liberazione, il crescente senso d’impotenza, la paura dei bombardamenti, le stragi naziste, gli affetti interrotti. Il monologo vive di due elementi: le parti lette dall’attrice sono tratte dal Diario, il resto tiene conto del Diario ma è libera drammaturgia di Ilaria Mavilla. Le musiche originali sono state composte ed eseguite da Samuele Luca Cecchi. Produzione Scuola di Cinema Anna Magnani. Prenotazioni al 348 7046645.