A Jasmine Paolini il Pegaso d’Oro della Toscana

BAGNI DI LUCCA (Lucca)

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha consegnato il Pegaso d’Oro, massimo riconoscimento della Regione, alla tennista Jasmine Paolini, in un’iniziativa al Circolo dei Forestieri di Bagni di Lucca. "Jasmine - ha detto il presidente Giani - ha vinto l’oro olimpico nel doppio a Parigi 2024 in coppia con Sara Errani, è arrivata in finale a Roland Garros e a Wimbledon e ha vinto il Wta 100 di Dubai e la Billie Kean King Cup con la nazionale. Da Castelnuovo Garfagnana, dove è nata, ai campi da tennis del TC Mirafiume di Bagni di Lucca, dove è emerso il suo talento Jasmine è riuscita a realizzare i successi più ambiti grazie al lavoro di squadra portato avanti con passione, dedizione, determinazione e rispetto delle avversarie".