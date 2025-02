A dialogo col Comune. Si può con Whatsapp

Filo diretto con i cittadini. E quale strumento più alla portata di tutti se non Whatsapp, il social che ormai tutti conoscono e hanno facilmente in pratica. E così il Comune di Montemurlo ha attivato il proprio canale Whatsapp ufficiale, per migliorare l’accessibilità e l’efficacia delle comunicazioni istituzionali, portando informazioni di pubblica utilità e aggiornamenti in tempo reale direttamente sugli smartphone dei cittadini.

L’iscrizione al canale è gratuita e può essere effettuata con un semplice clic sul link https://whatsapp.com/channel/0029Vb0LFhp1dAvuHjxVmx2G che porta direttamente al canale ufficiale del Comune su Whatsapp. Una volta iscritti, i cittadini riceveranno notizie di pubblica utilità, aggiornamenti sugli eventi, comunicazioni urgenti, informazioni su lavori pubblici e viabilità, nonché su altre attività rilevanti per la comunità.

È necessario attivare le notifiche cliccando sulla campanella in alto a destra sullo schermo. Il servizio, di tipo unidirezionale, garantisce che le informazioni siano trasmesse in modo chiaro e immediato, mantenendo però l’anonimato degli iscritti. È possibile, inoltre, iscriversi e disiscriversi in autonomia e reagire ai messaggi con le emoji di base, rendendo il servizio interattivo e adatto alle esigenze di tutti.

"Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri cittadini, fornendo loro informazioni efficaci ed immediate- spiega il sindaco Simone Calamai - Whatsapp è diventato un canale diffusissimo e fa parte delle abitudini comunicative della popolazione, coprendo un target di fruitori molto ampio, dai giovanissimi alle persone più anziane. Per tale motivo abbiamo ritenuto utile aprire un canale Whatsapp del Comune".