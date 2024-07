6 agosto: 80 anni fa l’eccidio di Artimino

Ottanta anni fa l’eccidio di Artimino. Il 6 agosto 1944 furono fucilati dai tedeschi Vincenzo Del Conte, 76 anni, sua figlia Nella, 40 anni, Olinto Fontani, 59 anni, Samuele Nepi, 68 anni e Zelinda Vangi di 43 anni.

Il Comune di Carmignano ha organizzato una commemorazione per il 6 agosto con ritrovo alle 20,30 in piazza San Carlo: il sindaco Edoardo Prestanti, l’Anpi di Carmignano, il Comitato 11 Giugno Poggio alla Malva e tutti gli intervenuti, muoveranno verso la lapide dei 5 martiri per la loro commemorazione e la deposizione della corona di alloro. Cosa accadde quel 6 agosto? I contorni precisi della vicenda non sono mai stati chiariti anche se quelli erano i giorni dei tedeschi in ritirata che si lasciarono alle spalle tante stragi con tante vittime in Toscana.

La rappresaglia tedesca probabilmente partì da questo fatto: un mugnaio di Comeana sparò un colpo di fucile contro due soldati tedeschi, in zona Pianale. Non è appurato il motivo di questo sparo poiché le versioni sono diverse, ma uno dei due soldati riuscì a dare l’allarme e i tedeschi, dopo aver bruciato la colonica (il mugnaio, nel frattempo, era fuggito con la famiglia), rastrellarono cinque cittadini presi a caso, ad Artimino. Furono messi al muro e fucilati, senza alcuna pietà.

Solo Annita Del Conte riuscì a fuggire e i tedeschi al suo posto presero e giustiziarono Samuele Nepi. La sesta vittima fu Azelio Luzzi: rimase ferito e morì dieci giorni dopo. A ricordo dell’eccidio la contessa Maraini fece posare una lapide in un tabernacolo fatto costruire subito dopo. Ai cinque martiri di Artimino è stata intitolata una via del borgo.