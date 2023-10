"50 anni dopo la Maturità: la Quinta C del Buzzi di Prato si ritrova"

Una serata particolare per i ragazzi della quinta C del Buzzi dell’anno 1973. Cinquant’anni dopo il diploma, gli ex studenti si sono ritrovati in un ristorante di Poggio a Caiano per festeggiare. In particolare alla serata hanno partecipato Lamberto, Enrico, Fulvio, Massimo, Enrico, Paolo, Alessandro, Valentino, Piero, Claudio, Andrea, Augusto, (Ales)Sandro, Massimo, e Marco.

Nel 1973 il Buzzi viss eil suo ultimo anno nell’antica sede di piazza Ciardi, prima del trasferimento nell’attuale plesso di viale della Repubblica. Durante la serata non sono mancati ovviamente i ricordi e le risate, così come sono "rispuntate" le foto d’epoca. Per concludere una torta che raffigurava la paglietta.